疫情趨緩、官方擴大基礎建設 助攻中國經濟復甦

中國兩會 22 日登場，根據歷史經驗，往年兩會後政策利多帶動下，都能激勵股市翻紅，投信認為，疫情趨緩、國際指數持續納入 A 股等驅動下，可提前逢低適度布局 A 股，也有法人認為，中國今年經濟成長無法單靠內需支撐，須靠擴大基礎建設助攻。

保德信中國品牌基金經理人許智洋表示，預期今年 GDP 及財政赤字率目標將為兩會政策焦點，而根據統計，平均歷來兩會後股市表現，以 2015 年為例，十二五會後 A 股一個月與三個月分別有 21.1%、44.3% 表現，預期今年時三五總驗收年也值得期待。

許智洋進一步指出，十三五重點在於內需消費，中國各單位不僅繳出漂亮成績單，雙十一、五一黃金周等，就是官方推手刺激民間消費成功案列，此也展現中國超高行動力。

保德信投信表示，雖然目前美中貿易再度陷入緊張，但整體而言，目前陸股股價估值並未太高，且疫情控制也領先，倘若疫情未二次擴散，下半年中國經濟將可望回到復甦的軌道；另外，外資長期流入趨勢也十分明確，市場資金充沛，中國股市後市可期。

富達國際基金經理寜靜指出，歐美疫情尚未穩定，出口前景黯淡讓中國經濟壓力下修壓力大增，今年前 4 月出口值較去年同期減少 6.4%，而出口何時可以恢復成長動能，這也促使加快基礎建設投資。

寧靜分析，內需消費今年對經濟成長的影響可能偏中性。儘管消費開支已從 2 月及 3 月的低水平反彈，但復甦力度仍偏疲弱及分散，在經濟前景不明加上第二波疫情爆發蠢蠢欲動，抑制消費者的消費意願，因此中國大陸消費呈現 V 型反彈及帶動 GDP 增長的預期，恐不符合現實情況。

寧靜表示，基礎建設支出將成支撐經濟成長的關鍵，雖然發展更多基建項目或會加大槓桿風險，但卻能帶來即時成效，包括支撐經濟增長，及創造就業機會，預期今年中國大陸的基建投資將出現高個位數增長，以保就業及穩社會。