鴻海、王品轉投資肚肚加碼補助餐飲業 紓困價值上看4000萬元

鴻海 (2317-TW) 與王品 (2727-TW) 共同投資的餐飲科技公司肚肚今 (25) 日宣布，通過經濟部「餐飲業上架外送服務補助方案」服務提供者資格，肚肚加碼免費提供 iPad 及智慧型 POS 系統，紓困方案總價值達 4000 萬元，盼協助振興餐飲業。

新冠肺炎疫情延燒數月，消費者減少外出，為餐飲業帶來極大衝擊，經濟部 4 月起祭出餐飲業紓困，每間補助最高 1.5 萬元，協助業者擴大銷售度過難關，肚肚今日獲得經濟部審核通過，成為國家紓困團隊的一員。

繼日前推出「共體食艱」方案後，肚肚表示，將再加碼免費提供業者 888 台 iPad，以及價值 1.9 萬元的肚肚智慧型 POS 系統，期望透過 iPad 和 3.4 萬元補助，協助餐飲業者帶動營業額成長。

針對補助案，肚肚說明，餐廳業者可透過線上點餐與行銷推廣，搭配不同行銷管道，觸及新客消費者，平衡內用客過少的狀況，快速替店家提升來客數，加上肚肚 POS 系統智慧管控與搭配 iPad 免費使用，直接為店家解決營運數據整合耗時問題，並節省系統導入成本。

肚肚表示，台灣疫情日漸趨緩，買氣回溫，除了經濟部的資金補助外，再加上肚肚加碼 888 台 iPad 以及 POS 系統免費使用，讓店家軟硬體皆獲得最好的支援與服務，可望共同度過這次疫情難關。