台灣福斯與Zipcar合作 多款VW車款加入共享汽車服務

隨著城市智慧交通和數位浪潮蓬勃發展，消費者以租代買的觀念普及化，尤其在交通擁塞的都會區，擁有私家車輛不再是唯一選擇，今年在疫情的影響之下也改變國人的出行模式，共享汽車快速成長，台灣福斯汽車與 Zipcar 合作，持續提供各式機能性的 Volkswagen 汽車，不僅給予消費者最佳用車體驗，更透過共享汽車模式親身駕馭 Volkswagen 各式德藝車款。

▲台灣福斯汽車總裁 安士杰 Sacha Askidjian 和 Zipcar 董事長 彭仕邦 Andy 代表雙品牌合作，提供各式 Volkswagen 汽車選擇

Volkswagen 正從車輛製造商的角色，跨足轉型成為提供移動服務的供應商，而台灣福斯汽車積極導入與德國同步的各式車款，帶給國內消費者最高品質的購車首選，同時持續和全球最大的共享汽車 Zipcar 合作，以 Polo 靈巧五門掀背車、Golf 主流經典掀背車、Tiguan 全能運動休旅及 Sharan 正七人座 MPV，不僅滿足消費者各式用車需求，更提供優異的全方位駕馭感受和科技體驗。

▲消費者可依據不同需求，選擇多款 Volkswagen 汽車，享受優異的全方位駕馭感受和科技體驗。

Volkswagen 車款擁有豐富的科技聯網功能，搭載 Composition Media 8 吋多媒體鏡面觸控主機，透過 App-Connect 多媒體手機鏡射（含 Apple CarPlay 與 Android Auto），搭配藍牙行動通訊系統、串流音樂播放功能與 USB 多媒體插孔，提供駕駛和乘客旅途中的最佳科技體驗和音樂饗宴。此外，Volkswagen 全車系具備 IQ.DRIVE 智能駕駛輔助系統，包含 Front Assist 車前碰撞預警系統、前方行人監測、全速域 ACC 主動式固定車距巡航系統、疲勞駕駛警示系統、PDC 前後停車導引系統和獨家 MCB 二次碰撞預煞系統等，大幅提升道路行車安全，有效避免意外發生。



汽車將持續作為短程或中距離最主要的移動交通工具，台灣福斯汽車和 Zipcar 緊密合作，以 Volkswagen 出色的產品本質，結合 Zipcar 隨租隨還的高度便利，共同帶給消費者最高水準的用車體驗和出行服務。

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