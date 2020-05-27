【財經M平方】2020年中國兩會政府工作報告 關鍵重點分析！

2020 年對中國而言是「十三五」收官之年、「十四五」接續之年，更是「兩個一百年」目標交棒點，如此重要的一年，卻面對新冠肺炎疫情致 Q1GDP 出現歷史首次負成長、逆全球化持續升溫的重大挑戰，5/21～5/22 中國召開一年一度的全國兩會（政協 13 屆 3 次會議、13 屆人大 3 次會議）宣布「2020 年政府工作報告」，闡述今年經濟工作的重點、財政及貨幣政策主軸，與未來工作具體目標和詳細部署，可說是觀察未來政策的風向球。

一、主要經濟任務：未設定 GDP 目標，以穩就業優先

由於考量全球疫情和經貿情勢不確定性過大，中國政府經濟任務首次未設立全年經濟成長目標，今年優先「保就業、保民生」目標為主，實際目標包含：城鎮新增就業 900 萬人以上（2019 年目標為 1100 萬）、城鎮調查失業率 6%（5.5%）、城鎮登記失業率 5.5%（4.5%）、居民消費價格漲幅 3.5%（3%），努力完成「十三五」規劃目標任務。

MM 研究員：

表面上，中國本次並未設定全年經濟成長具體目標，對於眾多經濟數據目標則較先前下調（參考下圖），欲求針對性的完成「保就業、保民生」的重點經濟任務，又能避免過低的經濟成長目標衝擊市場信心。

但是如果要實現上述具體目標、堅守底線，勢必需要一定經濟成長支撐，可以根據赤字率 3.6% 以上估算名目 GDP 成長率、實質 GDP 成長率上限分別約 5.4%、3.8%，中國政府仍希望保有一定程度的 GDP 增速。

二、財政政策積極發力，貨幣政策則持續推動利率下行

政府工作報告提及，積極的財政政策要更加積極有為，中國今年財政赤字率擬 3.6% 以上，打破近年 3% 上限，凸顯逆週期積極性，新增財政赤字規模達 3.76 兆（去年 2.76 兆），並發行抗疫特別國債 1 兆，相比去年多出的 2 兆將全部轉給地方，以減輕地方政府財政壓力，包括支持減稅降費、減租降息、擴大消費和投資等。

其他財政政策細節：

1. 持續擴大減稅降費規模

去年減稅降費規模超預期，2019 年原本預計減稅約 2 兆，實際完成 2.36 兆，今年全年為提高到 2.5 兆。今年繼續執行下調增值稅稅率和企業養老保險費率等製度，新增減稅降費約 5000 億元，讓穩企業帶動穩就業。

2. 專項債持續發力，針對「兩新一重」建設

地方政府專項債發行規模限額 3.75 兆，比去年增加 1.6 兆，並提高作項目資本金比例，主要用於促消費惠民生又調結構的「兩新一重」

貨幣政策上，中國人行將透過運用降準降息、再貸款等手段，引導廣義貨幣供應量（M2）和社會融資規模增速明顯高於去年，務必推動企業便利獲得貸款，推動利率持續下行，創新直達實體經濟的貨幣政策工具。

財政政策持續擴張，除了減稅，地方政府還發行更多新債，大抵來說這些資金將用在什麼產業類別？貨幣政策未來是否有傳遞持續寬鬆的可能？更多重點內容，都收錄在 財經 M 平方 網站上！

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