遠端、半導體需求支撐 4月工業生產指數年增3.51%連三紅

經濟部統計處今 (25) 日公布 4 月工業生產指數達 107.3，月減 7.4%，年增 3.51%，受惠遠端商機、半導體高階製程需求強勁，資訊電子產業年增雙位數，帶動工業生產連續 3 個月正成長，創歷年同月新高，反觀傳統產業受疫情、國際油價重挫，拖累生產動能，表現相對弱勢。

4 月製造業生產指數達 108.37，月減 7.62%、年增 4.15%，累計前 4 月製造業生產年增 8.23%。

從行業別分析，積體電路業仍是最大成長動能，在 5G 通訊、高效能運算對先進製程需求強勁，加上伺服器、筆電等遠端應用產品相關晶片需求強勁，4 月年增幅仍達 32.27%，連續 6 個月雙位數正成長，電子零組件業也年增 22.15%。

液晶面板及其組件業則因 IT 應用需求擴增，年增 3.49%，結束連續 17 個月負成長，電腦電子產品及光學製品業雖然伺服器、筆電、網路連接設備等需求仍強勁，但因去年基期較高，年增僅 1.75%。

傳統產業方面，受新冠肺炎 (COVID-19) 疫情在全球擴大蔓延，各國鎖國封城、加上國際原物料價格重挫，導致經濟活動急速降溫、終端需求大減，紡織業、石油及煤製品業、汽車及其零件業、機械設備業減幅皆達雙位數，分別年減 33.09%、16.74%、21.1%、14.1%，基本金屬業及化學原材料業也分別年減 6.08% 及 5.7%，減幅皆較 3 月擴大。

展望未來，經濟部統計處副處長王淑娟表示，在 5G、高效能運算、AI 等新興科技應用、遠距商機持續發酵下，資訊電子產業生產動能可望延續，但疫情對消費端衝擊逐漸延伸至生產端、國際原物料價格走勢疲弱、美中貿易爭端再起疑慮，仍不利傳統產業發展，加上今年 5 月連假較多，都將持續影響製造業生產。

經濟部統計處預估 5 月製造業生產指數將持平 4 月，估月增幅達 - 1-2%、年增幅同樣估達 - 1-2%。