Q1 NAND Flash營收季增8.3% 本季估將續揚

根據研調機構 TrendForce 記憶體儲存研究 (DRAMeXchange) 調查，受惠資料中心採購力道維持強勁，今年第 1 季 NAND Flash 位元出貨量較前一季大致持平，加上平均銷售單價上漲，帶動整體產業營收季增 8.3%、達 136 億美元，第 2 季在備貨需求續揚、價格續揚之下，營收估將持續成長。

TrendForce 指出，今年首季資料中心維持去年第 4 季強勁需求，第 1 季 Enterprise SSD 仍供不應求，且年初起，各供應商庫存水位多已恢復正常，也帶動主要產品合約價上漲。

在農曆春節期間爆發新冠肺炎疫情後，根據 TrendForce 當時調查，伺服器供應鏈恢復狀況優於筆記型電腦及智慧型手機，也因此對資料中心需求影響有限。筆電及手機品牌廠生產排程及物料，則受零組件供應鏈及物流鏈斷鏈影響，於 3 月後陸續恢復生產。

展望第 2 季，遠端服務、串流等應用持續帶動資料中心需求，而筆電也因突增的遠距辦公、教學需求，使企業採購及政府標案大幅增加，第 2 季 NAND Flash 市場需求重心仍在平板、筆電及 Enterprise SSD，由於整體備貨需求強勁，NAND Flash 合約價也因市場持續缺貨而持續走揚，預估在價量齊揚之下，產業營收將繼續成長。