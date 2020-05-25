美中關係緊張壓抑非美貨幣 台幣連2日見收3字頭 創近1個月來低點

隨著美國對華為祭出新禁令使美中關係更趨緊張，再加上中國有意推行港版國安法，市場不確定性升溫，主要亞幣今日多呈現貶值，其中，台幣終場貶值 0.22%，收在 30.076 元，不僅連 2 個交易日收見 3 字頭，並創近 1 個月來低點。

由於香港問題動盪，主要亞幣多轉弱，顯示國際資金陷入觀望，不過央行強調，台幣表現仍相對穩健，今日韓元貶幅 0.58%、泰銖貶 0.39%，日圓貶 0.28%，貶幅均高於台幣 0.22%，而星元也貶值 0.16%，僅人民幣維持在平盤左右狹幅震盪。

央行表示，台灣金融市場相對穩健，資金有進有出是正常現象，我國流動性相當充裕。

匯銀人士則指出，中國欲制定香港國安法，也等同與美國更加正面衝突，美中關係惡化恐越演越烈，預期近來美元將在 100 整數關卡附近強勢整理，不過，若極寬鬆環境下釋出的資金未退縮，非美貨幣還是有撐，預料短期台幣不至於快速走軟，有待觀察後續國際政經局勢變化。

台幣今日以 30.07 元、貶值 6.1 分開出後，雖一度收斂貶勢，但午盤過後略見貶值壓力增溫，終場兌一美元以 30.076 元作收，貶值 6.7 分，雖貶幅不算大，成交值仍放大至 12.48 億美元，顯示部分資金匯出，也反映在外資再度連 2 日賣超。