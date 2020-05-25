〈每日外資外匯觀點〉地緣政治緊張升高 美元避險需求順勢再起

美元指數上週五 (22 日) 反彈 0.33% 後，週一 (25 日) 亞洲盤交易時間進一步上漲至 99.9 附近，除了地緣政治局情勢的最新發展外，本週投資者關注歐美央行行長談話；在經濟數據方面，美國將公布第一季 GDP 修正值、美國 4 月耐久財訂單初值及上週初請失業金數據。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

週四 (28 日) 美國將公布第一季 GDP 修正值，市場預期與初值 -4.8% 一致，不過荷蘭國際集團 (ING) 分析師預估可能會比初值 -4.8% 略低，市場將持續期待美國公布新的刺激措施，倘若修正值大於預期，可能讓美元承受壓力。

港版國安法相關草案預定在週四人大落幕當天通過，ING 策略師並表示，隨著以中國為中心的政治緊張局勢再次引發了對另一場貿易戰的擔憂，投資者可能會看到歷史重演。

LaSalle Futures Group 資深市場分析師 Charlie Nedoss 指出，黃金市場的動態正從通膨型交易轉向地緣政治和經濟恐慌型交易，一旦恐慌情緒出現，金價就會上漲，預期本周金價將走高。

IA Wealth Management 首席市場分析師 Colin Cieszynski 正密切關注地緣政治緊張局勢對全球整體復甦的影響，投資者須關注這些是否可能迫使央行採取更多行動。

渣打銀行分析師 Suki Cooper 也指出，全球經濟復甦緩於預期，中美面臨多重矛盾的角力過去不斷加劇的貿易緊張情勢，可使美元從避險需求中受益。

分析網站 Dailyfx 評論員 Daniel Dubrovsky 認為，儘管各大經濟體逐步放寬封鎖措施，但中美貿易摩擦再次點燃，一旦市場情緒反轉，將再次引發美元的升值，而風險敏感性貨幣澳幣和紐幣可能承受壓力。