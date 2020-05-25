四因素衝擊 4月餐飲業營業額年減22.8% 創史上最大跌幅

經濟部今 (25) 日公布 4 月批發、零售及餐飲業營業額，統計處副處長王淑娟表示，在防疫規範升級、汽車買氣下滑、民生物資爆買潮消退、汽柴油價格暴跌影響，批發、零售及餐飲營業額皆下滑，其中餐飲業營業額 479 億元，月減 7.9%、年減 22.8%，為統計以來最大減幅。

從各類別分析，4 月批發業營業額達 8239 億元，月減 8.9%、年減 1%，其中，機械器具批發業受惠筆電、資料中心等遠端應用需求挹注，逆勢年增 10.7%，建材、布疋服飾品、化學材料批發業則分別年減 12.8%、33.9% 及 6%。

4 月零售業營業額達 2778 億元，月減 4.2%、年減 10.2%，為 2009 年以來最大減幅，其中，受觀光消費人潮大幅下滑，百貨公司營業額年減 22.1%、其他綜合商品、布疋及服飾品、家用器具及用品零售業也分別年減 42.3%、25%、26%，燃料零售業則因油價大跌年減 39.9%。

餐飲業方面，4 月營業額 479 億元，月減 7.9%、年減 22.8%，為調查以來最大減幅，受社交距離及人流管制等防疫規範，聚餐宴會活動明顯受限，餐館業年減 23%，飲料店業、外燴團膳承包業也分別年減 16.6%、32.3%。

展望 5 月，王淑娟表示，四大因素中，防疫措施、汽柴油價格回穩，有助批發零售、餐飲營業額回溫，汽機車買氣則還須觀察，不過在勞動節連假、母親節檔期、網購、外送服務等活動挹注下，消費動能可望逐步回穩，估 5 月批發業將年減 1-4%，零售及餐飲業也將分別年減 5.5-8.5%、15-18%。