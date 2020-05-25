擴大急難紓困15萬人獲核定 衛福部五度增撥經費6億元

擴大急難紓困措施上路近 3 周以來，已有 15 萬人獲核定，但各縣市政府陸續傳出預算將用罄，衛福部長陳時中指出，今 (25) 日下午第五次增撥紓困金給地方政府，合計達 6 億元，其中以新北 2.45 億元最多。

行政院日前針對有工作無加保者、部分農漁民等對象，推出擴大急難紓困，排富補助 1 萬元，中央提撥經費增加至 21 億元，依照人口數比例分配給各縣市，但民眾申請相當熱絡，部分地方政府高喊紓困金不足，衛福部緊急增撥經費。

陳時中指出，這次總計撥補 6 億元給各縣市政府，其中，人口最多的新北市獲 2.45 億元最多，加計之前增撥預算達 8.21 億元；其次依序為高雄市 1.53 億元、台中市 1 億元、台南市 6200 萬元、桃園市 3000 萬元、新竹市 1000 萬元。

陳時中表示，由於各縣市政府發放速度不一，因此之後不會再齊頭式發放，如有縣市執行速度較快，可即時通報，將按實際執行情況予以撥補。

根據衛福部統計，截至 22 日止，擴大急難紓困方案已核定 15 萬人、16 億元，加計今日撥補各縣市紓困經費共 34 億元，衛福部強調，會持續向行政院爭取預算。