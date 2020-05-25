宏達電5G手機將亮相 最快暑假前推出

宏達電 (2498-TW) 日前曾透露，今年不缺席 5G 手機市場，據了解，宏達電將在暑假前發表一系列新品，不過實際新品為何，宏達電仍未正面回應，市場推測，新品可能包括 5G 手機、4G 手機中階機 HTC Desire 20 Pro 及真無線藍牙耳機 (TWS)HTC U Ear 等。

據 NCC 型式認證資料庫顯示，宏達電有一款手機已通過認證，市場推測，可能為 4G 中階機款 HTC Desire 20 Pro，該機種配置高通 S660 或 S665 處理器、三鏡頭設計。

據外媒報導，宏達電開發的真無線藍牙耳機 (TWS)HTC U Ear，外觀與蘋果 AirPods 相似，包括圓形耳塞式耳機、耳機主體向下延伸到耳朵外，目前僅曝光純黑色系，不排除有其他顏色。

宏達電積極布局的 VR 領域，今日宣布，旗下 VIVELAND 團隊取得美國知名 VR 遊戲廠商 ARVI，開發的密室逃脫遊戲《黑獄逃生》(The Prison) 代理權今日同步上線，未來 VIVELAND 每兩個月就會定期推出新遊戲。

宏達電表示，VR 密室逃脫遊戲，是以傳統密室解謎遊戲為基礎，透過虛擬實境技術營造身歷其境的場景，提供玩家最具真實臨場感的遊戲體驗。