〈友訊經營權之爭〉公司派召開董事會 獨董未能入會抨擊違法

網通廠友訊 (2332-TW) 經營權之爭持續延燒，公司今 (25) 日下午召開董事會，獨立董事馮忠鵬、鍾祥鳳均未能進入開會，抨擊董事會屬違法、無效董事會；副董事長李中旺則認為董事會為非法，不願進入開會。友訊則對此回應，馮忠鵬、鍾祥鳳已依法解任獨立董事。

友訊今日下午將召開董事會，議程包括「擬更改股東常會時間」及「擬召集第二次股東臨時會」等二案，擬變更股東會主席，延後改選董事的股東常會日期，並於 7 月召開股臨會再次全面改選董事，引起證交所關注。

友訊副董事長李中旺，及獨立董事馮忠鵬及鍾祥鳳今日均未能進入開會，李中旺表示，董事會為非法，不願進入開會；而馮忠鵬及鍾祥鳳則是遭友訊以依法解任獨董為由，未能進入董事會開會。

馮忠鵬、鍾祥鳳表示，未有違反公發公司獨董設置及應遵循事項辦法第 3 條規定而當然解任情事，均仍為友訊獨董，友訊發布 2 則「公告本公司獨董解任」及「公告本公司獨董解任 (補充說明)」等兩則說詞不清、內容不明重大訊息，相關人員並涉及刑事背信、偽造文書、散布不實資訊等嚴重違法責任，為此已向臺灣臺北地方檢察署提起刑事告訴。

馮忠鵬、鍾祥鳳並說，證交所也認為 2 人均為友訊獨董，並請 2 人出席此次董事會，為此，馮忠鵬、鍾祥鳳已先於 5 月 22 日以存證信函方式，明確向友訊表示將遵期出席董事會，並就董事會所載討論事項案由一至案由六，表示反對意見。

不過，馮忠鵬、鍾祥鳳表示，此次董事會不但未依法通知 2 人，更違法阻撓 2 人出席參與，且董事會討論事項案由一至案由六等議案，有諸多嚴重違反法令、罔顧友訊公司及股東權益情事，此次董事會屬違法、無效董事會。