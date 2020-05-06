宏達電4月營收2.97億元年減逾4成 首跌破4億元關卡 再創新低

宏達電 (2498-TW) 今 (6) 日公布 4 月營收，因產品出貨量減少，營收首度跌破 4 億元關卡，僅剩 2.97 億元，續創新低，月減 31.25%、年減 49.86%；累計前 4 月營收 16.27 億元，年減 53.99%，法人認為，宏達電近期未推出新機，加上積極佈局的虛擬實境 VR 市場尚未發酵，導致營收持續下滑。

宏達電也宣布，為滿足消費者對旗下 VR 產品的各種需求，將現有的 Vive Cosmos 使用者能依手上的設備進行組合升級，推出 Vive Cosmos 可換式外部追蹤面板；該產品可相容 SteamVR 基地台 1.0 或 2.0 及 Vive 1.0 或 2.0 控制器，並支援 Vive 週邊配備，包括 Vive 移動定位器和 Vive 無線模組等。

宏達電近期拓展海外市場，旗下虛擬實境 (VR) 樂園 VIVELAND 已在沙烏地阿拉伯設立虛擬實境旗艦中心 Xtra Life，開幕前三周營業額是台北旗艦店 3 倍以上，原預計將在沙國成立 2 座據點，並規劃搶進印度市場，預期今年海外營收可望超越國內，但隨著疫情持續升溫，營收黃金交叉時間點恐遞延。