ViewSonic首季數位白板出貨倍增 遠距商機帶動今年出貨看俏

優派 (ViewSonic) 董事長朱家良今 (25) 日表示，三年布局逐步發酵，首季數位白板出貨量逆勢成長 1.31 倍，展望今年，預期第 2 季受疫情衝擊，歐美部分地區數位白板安裝將遞延至第 3 季，全年仍看好電子白板出貨將顯著成長，投影機、顯示器也在遠距需求支撐下，可望小幅增加，全年營運不看淡。

朱家良表示，疫情推升遠距教學商機，2 月起優派擴大遠距教學布局，提供軟硬體整合產品，設計出 myViewBoard 雲端解決方案，有助營運在疫情衝擊下，逆勢有撐。

展望今年，朱家良指出，優派三大產品線都可望成長，其中數位白板在歐美、亞太市場需求強勁，雖然第 2 季在疫情影響下，安裝時程遞延至第 3 季，但既有政府、專案預算並未取消，營收比重可望從目前 25-30% 逐步提升，投影機、顯示器在商用市場需求下滑，但家用、在家工作、電競螢幕需求抵消部分減幅。

隨著遠距教學興起，朱家良表示，將掀起一波新常態教學來臨，並著重通訊、管理、平台等三大關鍵，而優派也在 2016 年投入全球教育科技市場，提供軟硬體解決方案，也成為歐美互動數位白板市場前三大品牌。

在台灣市場方面，優派首季互動式數位白板出貨量年增 1.31 倍，拿下 59% 市占率，躍升成為台灣第一大互動數位白板品牌。