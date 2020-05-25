〈友訊經營權之爭〉股東會改期至6/29 友訊：依法辦理

網通廠友訊 (2332-TW) 今 (25) 日召開董事會，並通過更改今年股東常會召開日期，由 6 月 15 日延期至 29 日，友訊強調，僅是更改股東常會召開日期，並非另行召集股東會，停止過戶期間不變，不影響股東權益與市場活動，且更改股東會日期為依法辦理，一切以保障股東權益為原則。

證交所則罕見在重訊記者會上提問，友訊此次股東會更改日期緣由及適法性，友訊指出，台鋼集團涉嫌以多家上市櫃公司資金娜定委託書通路，不當、不法收取股東會委託書，用極低成本入主上市櫃公司，操控極大利益，委託書壟斷現象，已造成很大的公司治理問題。

友訊表示，面對嚴重傷害公司與股東問題，不得不採取自救，因此董事會決議公司更改股東常會召開日期至年 6 月 29 日，並非另行召集股東常會，除重新寄送股東常會開會通知，親自出席股東須持新通知書報到出席，股東擬委託出席須以新通知書辦理委託外，其他均不變，不影響股東權益與市場交易活動。

友訊並說，盼主管機關、尤其是集保公司，身為委託書通路管理者，可用道德勸說委託書通路業者，不要再繼續提供台鋼集團爭奪經營權，卻會傷害資本市場秩序的服務。

證交所也質疑，原訂於 6 月 15 日召開的股東常會，未能如期召開，對已參與停止過戶作業的股東，股東權益如何保障？友訊強調，公司是更改股東常會召開日期，並非另行召集股東會，股東已進行的提名及公司董事候選人名單、委託書徵求 (指徵求書面廣告文件送達公司並副知證券市場發展基金會)、電子投票、股東名簿 (不變)、融資券回補等均屬有效，停止過戶期間也不變，不影響股東權益與市場活動。

友訊今日下午的董事會原訂議程包括「擬更改股東常會時間」及「擬召集第二次股東臨時會」等二案，擬變更股東會主席，延後改選董事的股東常會日期，並於 7 月召開股臨會再次全面改選董事。不過，此次董事會僅通過更改股東常會時間一案，其他表定議案均延後。

據友訊指出，今日董事會僅 1 名獨立董事參加，對議案持贊成意見，而對於 2 位獨董未能進入董事會開會，友訊表示，已提供法律意見書給證交所，一切依法辦理，並以保障股東權益為原則。