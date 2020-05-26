〈台股盤中〉電金傳權值股點火漲逾百點 重回萬一關卡

美國週一 (25 日) 休市一天，隨著全球多國陸續解封，亞股今 (26) 日持續走揚，台股在電、金、傳產權值股點火下，指數開高走高、大漲逾 160 點，重回萬一關卡，最高衝上 11036.25 點，預估成交量放大至 2000 億元。

不過櫃買指數早盤開高後漲幅收斂，上漲 0.5%，其中通信網路、紡織纖維漲勢強勁，有逾 2% 漲幅；生技醫療最弱勢，跌幅約 0.7%。

蘋概三王今日發威，台積電震盪走高，強漲 1.5%，收復月線；大立光最高來到 3920 元，漲幅達 2.2%，站穩 5 日線；鴻海同樣開高震盪，也有 2% 的漲幅。

其他權值股方面，台塑四寶中，台塑、南亞漲幅逾 2%，台化、台塑化都站穩盤上；國泰金、富邦金、聯發科也同樣守住紅盤；另外，譜瑞 - KY、上銀、和泰車等拉出半漲漲停。

內需觀光族群今日表現續強，包括夏都、遠雄來、華園、劍湖山亮燈漲停；雲品、新天地、六福、高野也有半根漲停；南仁湖、豆府、天蔥、海灣、晶華等表現也不俗。

防疫概念股中，多數個股漲多拉回，生華科、永昕跌停；恆大、盛弘、瑞基、合一、寶齡富錦、中天、新麗等跌逾 5%；基亞、南六、永日、熱映、泰博等也都在盤下震盪。

法人表示，台股隨著月線持續走揚，浮現多空訊號，不過國際情勢仍壟罩不穩定因素，包括美中貿易紛爭持續升溫、美國擴大對華為制裁及香港議題等，恐影響短線盤勢呈大幅震盪。