國旅市場復甦 觀光股多檔續攻漲停 雄獅重回80元

在新冠肺炎疫情至今已超過一個月無本土新增案例紀錄下，國旅需求興起，雄獅 (2731-TW) 表示樂觀「國內旅遊市場復甦指日可待」，為積極搶進國旅市場，已規劃相關行銷專案，包括親子訂房促銷和採果體驗券等，觀光股近期股價也大反攻，雄獅盤中更收復 80 元整數關卡，寫 4 個月來新高。

今日盤中多檔觀光股再度攻上漲停板，包括夏都 (2722-TW)、遠雄來 (2712-TW)、鳳凰(5706-TW)、五福(2745-TW) 和華園 (2702-TW) 等，雲品 (2748-TW) 也逼近漲停，六福 (2705-TW) 和高野 2736-TW) 漲半根停板。

雄獅指出，此次疫情徹底改變全球旅遊市場和國人的旅遊習慣，國內旅遊由過往的大型團體，漸轉為小包團，而更受旅客青睞的是自由行產品，旅行社僅負責安排好食宿。

為了因應家庭客的國旅需求增溫，雄獅全新規劃「親子寶貝同樂會」專案，首波推「親子體驗員」招募活動，並針對親子訂房強打五星酒店最低 44 折起，農遊體驗部分則推出可一券通用於全台 88 間休閒農場的採果體驗券。

法人指出，雄獅第一季維持獲利並未出現虧損，優於市場預期，儘管出境旅遊全面暫停，對旅行社產業產生重大衝擊，不過，反而可凸顯營運體質較佳的大型旅行社優勢，預料在疫情緩解後消費者重新規劃出境旅遊時，雄獅營運將可在業界率先回溫。