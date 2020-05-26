俄羅斯能源部部長：6月至7月全球石油市場將恢復平衡

受到新冠肺炎及價格戰衝擊，國際油價重跌，不過，隨著 OPEC+ 達成減產協議，以及 2020 年下半年全球各國逐步解除封鎖，油市有望重新恢復平衡。俄羅斯能源部部長 Alexander Novak 預期，在未來兩個月全球石油需求和供應將恢復平衡。

Novak 表示，如今全球原油市場每日供應量超出約 700 萬至 1200 萬桶，但隨著消費有望逐步增加，市場預期將在未來兩個月內恢復平衡。「由於消費量增加預期將持續增加，能源部預期在 6 月或 7 月期間，市場將趨於平衡。」Novak 說道。

Novak 也表示，由於石油國輸出組織與盟友國 (OPEC+) 在今年 4 月達成大規模減產協議，每日的石油供應已經減少了 1400 萬至 1500 萬桶。其中，俄羅斯減產量達 200 萬桶 / 日。OPEC + 在上個月同意將總產量削減近 1000 萬桶 / 日，約佔全球總產量的 10%。Novak 也預期其他大型石油生產國，例如美國、加拿大和挪威，將進一步削減石油產量。

高盛先前一份的報告表示，由於商業活動減少和 OPEC+ 減產，原油產量將下降，再加上石油需求的部分恢復，將推動明年油價走高。

「由於活動的縮減、停產和 OPEC 及俄羅斯減產協議達成，石油產量開始迅速下降。在中國經濟復甦以及發達市場經濟體的運輸需求逐漸增加的帶動下，需求也將開始復甦。」高盛表示。

OPEC 輪值主席 Mohamed Arkab 表示，全球經濟不會長期處於癱瘓狀態，加上 OPEC 及其盟有國承諾於 5 月和 6 月減產 970 萬桶，這些因素將推高 2020 年下半年的石油價格。