日本4月民用電子出貨大減 出現2000年後最低水準

日本電子資訊技術產業協會 (JEITA) 在週二 (26 日)，公布了 2020 年 4 月份的日本國內民用電子機器出貨金額，報年減 14.9% 至 820 億日圓。以單月份的出貨金額而言，是 2000 年之後的最低數據。

受新冠肺炎 (COVID-19) 疫情影響，日本政府在 4 月中旬宣布全國進入緊急狀態，日本民眾也因而減少外出，並造成當月份的民用電子機器出貨金額大減。然而在宅經濟以及換機需求的帶動下，電視機的出貨金額則是較去年同期出現增長。

受疫情影響，日本民眾減少外出。 (圖片：AFP)

4 月份包含電視機在內的映像機器，出貨金額較去年同期減少 10.3% 至 377 億日圓。同期的音響相關機器年減 32.3% 至 52 億日圓，車用機器年減 16.2% 至 390 億日圓。日本民眾受到疫情影響，外出機會大減，相關需求皆出現下滑。

隨著新車銷量減少，導航用車機的出貨台數較去年同期大減 34.8% 至 32.3 萬台，車用揚聲器也同樣大減 34.1% 至 142.1 萬台。

不過在另一方面，電視機的需求量則出現上揚，4 月份的出貨量年增 6.1% 至 35.2 萬台。特別是 50 吋以上的大型機種，出貨量年增 33.4% 至 10.2 萬台，呈現大幅增長。

除了肺炎疫情所帶動的宅經濟需求，還有日本大約在 10 年前展開電視訊號數位化，以及當時有許多人趁著日本政府大力推動節能家電補助方案 (Eco Point) 買了新電視，也大概在這個時候迎來換機需求。