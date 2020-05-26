崇佑0.8元現金股利6/11除息 殖利率4%

金屬建材廠崇佑 - KY(5543-TW) 股東會通過 0.8 元現金股利，今 (26) 日董事會決議，將在 6 月 11 日除息，以今天收盤價 20 元計算，現金殖利率為 4%。

崇佑今年第一季施工受疫情影響，營收 1.49 億元，毛利率為 23.23%，稅後虧損 1500 萬元，較去年同期盈轉虧，每股虧損 0.42 元；崇佑過去以來累積許多大型公共工程經驗，包含大連地鐵、北京地鐵、南京地鐵、北京新機場線、菲律賓輕軌、雅加達機場 T3 航站樓、北京大興機場，今年也積極結盟各地工程設計，擴大自有品牌市場滲透率。

崇佑董事長張建智指出，致力掌握產業關鍵技術，已取得多項專利，除加高競爭門檻，並透過強化產品及銷售管道整合，目前除在中國大陸不斷擴充版圖，也把業務推到台灣、及東南亞新興市場，以多面向經營策略，充實營運規模。

台灣市場部分，崇佑日前取得台北市萬華區青年公共住宅二期工程訂單，契約金額計 7800 多萬元，預計 2020 年完工驗收。

另外，崇佑在東南亞地區採取異業結盟合作及代理經銷策略模式，在印度、印尼、馬來西亞、越南及柬埔寨等地布局設點。