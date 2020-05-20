預期解封後經濟復甦 德國投資人信心指數創5年來新高

德國於週二 (19 日) 公佈 5 月份 ZEW 經濟景氣指數報 51.0，遠優於市場預估值 31.0，且創下近 5 年來的最佳表現，顯示投資人預期在封鎖措施解除之後，隨著商業活動的重新開放，德國經濟也將有望復甦。

德國 ZEW 經濟景氣指數 (圖：Bloomberg)

德國投資人對於未來 6 個月的經濟前景抱持樂觀態度，促使 5 月份的經濟景氣指數攀升至 51.0。但經濟現況指數則由 4 月份的 - 91.5，下降至 - 93.5，創下自 2003 年以來最低點。

為了避免新冠肺炎 (COVID-19) 疫情的擴大，德國自 3 月中旬實施了封鎖政策，並下令關閉工廠、餐廳及商店，導致該國 Q1 GDP 衰退超過 2%，儘管德國政府採取了大規模的經濟刺激政策，以減輕疫情的打擊，但市場仍擔憂，疫情將導致大規模的企業倒閉潮，並造成失業率攀升至歷史高點。

由於德國經濟正面臨史上最嚴重的衰退，預期今年有至少 2.9 萬間企業，恐將面臨倒閉的危機，較 2019 年的倒閉家數增加超過 50%。德國知名的餐飲連鎖店 Vapiano、以及百貨公司集團 Galeria Karstadt Kaufhof，皆因疫情產生了巨額的虧損，並於日前宣佈申請破產保護。

儘管如此，隨著疫情呈現放緩趨勢，各國也開始逐步開放經濟活動。ZEW 總裁 Achim Wambach 表示，根據最新的經濟景氣指數，顯示投資人預期德國經濟將於夏季開始自谷底回升，但 Wambach 認為，景氣復甦將會需要一段較長的時間，預期至少要到 2022 年，德國 GDP 才有望回升至 2019 年疫情前的水準。

德國央行則預估，該國經濟將於 Q2 開始逐漸回溫。此外，為了提振整體歐元區的經濟，德國和法國於週一 (18 日) 表示，提議設立一項規模達 5000 億歐元 (5430 億美元) 的「復甦基金」(Recovery Fund)，撥款給受疫情嚴重衝擊的經濟體和產業。

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