國內口罩產能充裕 明起進口口罩取消零關稅

隨著國內疫情趨緩，國內醫療用口罩產能擴大，關務署今 (26) 日宣布自明 (27) 日進口口罩取消免課稅，也就是恢復原本 7.5% 的稅率；至於酒精原料則考量國際原物料上漲，仍維持現行的 10% 稅率至 8 月 26 日。

今年 2 月底因應新冠肺炎疫情升溫，讓醫用口罩與防疫酒精需求暴增，財政部採納中央流行疫情指揮中心建議，同意調降進口口罩與酒精原料關稅稅率，其中口罩進口稅率從 7.5% 降至免稅，酒精原料稅率從 20% 砍半降至 10%，自 2 月 27 日起生效，為期三個月。

而隨著國內疫情趨緩，國內連續 44 天沒有本土病例，加上國內口罩產能充裕，指揮中心宣布廠商自 6 月起可自由銷售醫療用口罩，關務署也決議將口罩進口稅率恢復至 7.5%，已獲行政院核定。

換言之，自明日起不論廠商自國外進口口罩，或是個人從海外網購口罩且金額超過 2000 元，都必須課徵 7.5% 關稅。

至於酒精原料部分，考量國際酒精原料價格持續上漲，導致生產酒精成本持續增加，為確保防疫酒精供應無虞且避免價格過高，目前仍有降低進口稅率的必要性，因此拍板決議酒精原料進口關稅維持 10% 至 8 月底。