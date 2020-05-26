材料-KY產能恢復平穩 5月營收可望較4月成長 Q2不看淡

材料 - KY(4763-TW) 度過 4 月產能下滑的窘況，依目前出貨狀況來看，5 月營收將回升到 1.9 億元，月增 25%，將超越去年同月 1.88 億元；且在泰國新客戶加入並且拉貨下，第二季營運將不看淡，可挑戰去年同期 5.49 億元營收。

材料 - KY 營收成長，動能來自中國客戶中煙公司密集提貨 2000 噸，最快 5-8 月入帳，新客戶對營收的動能挹注逐步攀升，有助材料 - KY 今年營收走揚。

材料 - KY 今年首季營收 5.24 億元，稅後純益 1.26 億元，創新高，季增 23.52%，年增 81.13%，每股純益 2.5 元，是連 4 季毛利率站穩 3 成以上；每股擬配 4.7 元現金股利。

材料 - KY 今年第一季受惠外銷數量增加，2、3 月訂單、營收都超越去年同期，以目前接單及出貨估算，今年上半年營收年增約 15% 以上，下半年塑料級產品將進入銷售旺季，今年營運不看淡，將成重要成長動能。

材料 - KY 在 2020 年產能投產規畫中，絲束與醋片產能將逐步在第 2 、 3 季開出，其中，絲束將增加 1 條新線 1000 噸，預期第 1 季完工，第 2 季投產，產能將從 1.4 萬噸增加到 1.5 萬噸；醋片則增加 5000 噸產能，估第 2 季完工、第 3 季投產，屆時產能將擴張到 2.5 萬噸。