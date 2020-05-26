〈XR社交實境平台〉三年磨一箭 高通、華晶科、廣達扮幕後重要推手

宏達電前執行長周永明創辦的新創公司未來市 (XRSPACE) 今 (26) 日發布全球首款社交實境 5G XR 平台，創辦人周永明表示，三年前親赴高通總部了解製作 VR 產品晶片，就獲高通支持，另外台廠廣達 (2382-TW)、華晶科(3059-TW) 也在產品上扮演重要角色。

發布會現場，除電信等各產業合作夥伴到場外，高通台灣香港暨東南亞總裁劉思泰、廣達副董事長梁次震、華晶科董事長夏汝文皆親自出席，不難看出產業界對周永明的支持。

周永明表示，全球首款可支援 5G 的行動 VR 裝置，採用高通 Snapdrago 845 晶片，是第一款預設以手勢驅動的 VR 裝置，而要以無控制的手勢感測，則採用華晶科最新發表的 3D 感測方案，包括在鏡頭、投影等技術。

廣達則從 2015 年就投入 AR 眼鏡開發，副董事長梁次震日前也曾說過，在智慧眼鏡市場廣達不會缺席，近期也傳將拿下蘋果 AR 眼鏡代工訂單，這次出席 XRSPACE VR 產品則可望由廣達全數代工製造，周永明則表示，除組裝外，雙方在軟硬體上也有合作。

展望未來 VR 發展，周永明表示，就像當初研發智慧型手機時一樣，無法想像現在手機發展狀況，因此未來 VR 發展仍值得期待，現階段 VR 則進入內容、體驗階段。