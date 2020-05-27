〈美股盤後〉經濟重啟美股大漲 川普擬制裁中企和官員道瓊在25000前卻步

各國重啟經濟讓投資人感到樂觀，加上潛在的新冠肺炎 (COVID-19) 疫苗有新進展，美股四大指數週二 (26 日) 全面收高，道瓊勁揚 530 點並站上 3 月初以來新高，但未能收復盤初突破的 25000 點整數關卡。

標普 500 指數站上 200 日移動均線，是 3 月 5 日以來首見，但也未能守住盤初一度收復的 3000 點整數關卡。站上 200 日均線代表長期趨勢從看跌變成看漲。

道瓊指數日 K 線圖。(來源: investing.com)

美股開盤大漲走勢在尾盤最後一小時收斂。《彭博》報導，川普政府考慮對中國官員、企業和金融機構實施一系列制裁，假如中國實施港版國安法，將祭出限制交易、凍結資產等作法，作為回應。報導指出，此計畫尚未定案，仍在討論階段。

這篇報導印證了白宮首席經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 當天稍早的言論。庫德洛週二表示，川普總統「在 COVID-19 和其他問題上對北京非常不滿，對他來說，美中貿易協議已經不像以前那麼重要了。」

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情，根據美國約翰霍普金斯大學 (John Hopkins University) 最新統計，全球確診數已經飆破 555 萬例，超過 34 萬人不治。

生技公司 Novavax 於週一 (25 日) 表示，新冠病毒候選疫苗「NVX-CoV2373」已展開第一階段臨床試驗，初步實驗結果將在 7 月揭曉。根據 Fundstrat 的統計，目前共有 10 種疫苗接受臨床評估，另有 114 種疫苗在臨床前評估階段。

世界各地加快重啟經濟的腳步，美國也不例外。紐澤西州週二宣布，職業運動球隊只要獲得聯盟允許，可以恢復訓練和比賽。加州週一表示，將允許零售企業提供店內購物服務，並開放宗教場所。



週二 (26 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 529.95 點，或 2.2%，收 24,995.11 點。

標普 500 指數上漲 1. 點，或 1.2%，收 2,991.77 點。

那斯達克指數上漲 39.71 點，或 0.2%，收 9,340.22 點。

費城半導體指數上漲 11.35 點，或 0.63%，收 1,802.31 點。

標普板塊表現。(圖: Finviz)

科技五大天王僅 Alphabet 收高：蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.68%；臉書 (FB-US) 下跌 1.15%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.58%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 0.62%；微軟 (MSFT-US) 下跌 1.06%。

道瓊 30 檔成分股大多上漲：高盛 (GS-US) 飆升 8.96%；摩根大通 (JPM-US) 大漲 7.10%；波音 (BA-US) 勁揚 5.24%；Merck (MRK-US) 上漲 1.17%。

費半成分股漲多跌少。Microchip(MCHP-US) 上漲 6.88%；ON Semiconductor (ON-US) 漲 5.97%；科磊 ( KLA-US) 漲 2.1%；科林研發 (Lam Research) 漲 2%。Nvidia(NVDA-US) 下挫 3.42%；超微 (AMD-US) 跌 3.59%；高通 (QCOM-US) 跌 0.86%。

台股 ADR 漲跌互見：台積電 ADR (TSM-US) 上漲 2.1%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 0.99%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 0.41%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.62%。

焦點個股

漲幅最猛的個股多受益於經濟重啟。航空股普遍大漲，西南航空 (LUV-US) 股價上揚 12.64%，瑞銀分析師 Myles Walton 看好國內旅遊復甦商機，將該股評比由中立調升為買進，目標價由 37 美元提高到 41 美元，並表示西南航空資產負債表比同業穩健，若爆發第二波疫情，能為營運提供較多緩衝。

聯合大陸控股 (UAL-US) 躍漲 16.3%，達美航空 (DAL-US)、美國航空 (AA-US) 漲幅超過 13%。

嘉年華 (CCL-US) 漲 12.59%、米高梅渡假村 (MGM-US) 大漲 10.9%。

銀行股也因經濟重新開放而上漲，花旗銀行 (C-US)、富國銀行 (WFC-US) 跳漲約 9%，美國銀行 (BA-US)、摩根大通 (JPM-US) 揚升逾 7%。

摩根大通執行長戴蒙 (Jamie Dimon) 週二表示，以當前價格而言，小摩顯得「非常超值」，此外，小摩下半年可能不需要增加準備金。

梅西百貨 (M-US) 大漲 18.43%，該公司表示，重新開張的門市「需求比我們預期的更好」。

租車巨擘 Hertz(HTZ-US) 上週六聲請破產保護，週二股價重挫 80.5%，每股報 0.53 美元。

經濟數據

芝加哥 Fed 4 月全國活動指數報 -16.74，前值 -4.1

美國 3 月標普 20 大城房價指數年增率報 3.92%，預估 3.40%，前值 3.47%

美國 3 月 FHFA 房價指數年增率報 5.9%，前值 5.7%

美國 3 月 FHFA 房價指數月增率報 0.1%，預估 0.6%，前值 0.7%

美國 4 月新屋銷售月增率報 0.6%，折合年率為 62.3 萬戶，市場預期 - 23.4%

美國 5 月消費者信心指數報 86.6，預估 87.5，前值 85.7

美國 5 月消費者現況指數為 71.1，前值為 73

美國 5 月消費者預期指數為 96.9，前值為 94.3

華爾街分析

GLOBALT 投資組合經理人 Keith Buchanan 表示，許多題材都和經濟重啟有關，強化了從治療角度帶來的一些正面消息，「但是科學家警告重啟可能會讓疫情捲土重來，仍讓人懷疑市場價格能否回歸正常水平」。

Baird 首席投資策略師 Bruce Bittles 說：「新冠病毒似乎已經受到控制。封鎖放鬆，還沒看到病毒死灰復燃。」

Bittles 說，股票回歸多頭走勢和經濟恢復成長，絕大部分取決於疫情控制，這才能讓使企業復工復業，並讓消費者恢復消費習慣，「快速的 V 型經濟復甦似乎反映在股市行情上，這有助於解釋近期的反彈。」