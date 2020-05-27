Twitter針對川普有關郵寄選票推文 加註事實核查警告標籤

美國總統川普最喜歡的社群媒體 Twitter(TWTR-US)，週二 (26 日) 開始審查他的推文，並在他的 2 則推文貼上警告標籤，標註這些關於郵寄投票的推文內容有誤導性陳述。

此一行動代表著這家社群媒體首次在自己的平台上，針對總統發布的內容進行事實核查。

川普在推文中表示，郵寄投票是欺詐，並將導致選舉被操縱。Twitter 將兩則貼文標上了警告標籤，附上「了解有關郵寄投票事實」的連結。

(圖取自推特)

川普週二晚間指責 Twitter「干涉 2020 年大選」，表示 Twitter 說他「關於郵寄選票的聲明將導致大規模的腐敗和欺詐，這是不正確的」。川普補充說，Twitter 完全扼殺言論自由，身為總統他不允許此事發生。

Twitter 發言人表示，川普的推文包含有關投票程序的潛在誤導性訊息，因此貼上標籤，以提供更多相關的背景訊息。

川普競選團隊經理 Brad Parscale 週二晚間也指責 Twitter，稱這種做法試圖干擾總統向選民傳遞訊息。

Parscale 表示，矽谷一直在全力阻止川普與選民傳達訊息，利用「事實核實」只是 Twitter 為其政治策略的煙幕，幾個月前 Twitter 撤走川普的競選廣告就是明證。

實際上，Twitter 於去年 10 月禁止了平台上所有政治廣告，Parscale 當時對此舉表示抱怨。

川普之前毫無根據表示，MSNBC 主播 Joe Scarborough 可能與他在國會任職的前實習生於 2001 年過世有關，導致週二早前要求 Twitter 干預總統推文的呼聲提高。

死者生前的丈夫寫信給 Twitter 執行長 Jack Dorsey，要求刪去此一推文，Twitter 並未這麼做，表示公司正努力擴展現有產品的功能及政策，以更有效解決類似問題。