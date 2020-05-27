川普評估制裁中國  庫德洛：貿易協議對總統不再那麼重要

《彭博》報導，川普政府考慮對中國官員、企業和金融機構實施一系列制裁，假如中國實施港版國安法，將祭出限制交易、凍結資產等方式回應。白宮首席經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 週二 (26 日) 表示，川普對北京非常不滿，「對他來說，美中貿易協議已經不像以前那麼重要」。

兩名消息人士透露，財政部可能對中國企業和官員祭出限制交易、凍結資產等手段，其他考慮中的措施包括限制發放簽證給中國共產黨官員。報導指出，這項計畫尚未定案，仍在跨部會討論階段。

被問到白宮是否會對中國發動制裁，川普週二說，白宮現在正在採取行動，本週稍晚就會公布。財政部發言人拒絕回應。

這項消息導致美股在尾盤回吐漲幅，標普 500 指數觸及當日盤中低，晶片製造商和大型科技公司因為和中國商業往來頻繁，股價走軟。

庫德洛：川普相當不滿 美中貿易協議重要性降低

《彭博》報導印證了白宮首席經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 當天稍早受訪時的言論。

白宮首席經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 週二受訪時表示，中國研擬通過港版國安法犯了「一個重大錯誤」，雖然美國 1 月和中國達成的第一階段貿易協議目前不受影響，但川普總統「在 COVID-19 和其他問題上對北京非常不滿，對他來說，美中貿易協議已經不像以前那麼重要了。」

庫德洛並承諾，若是美國企業希望把業務從香港和中國轉移出去，華府將支付搬遷費用。

庫德洛說，美國歡迎任何在香港或中國的美國公司回流，「如果他們將供應鏈和生產遷回美國，我們將盡我們所能負擔全額費用，並支付搬遷成本。」