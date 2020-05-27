搶上市 傳網易募資時程提前一周

中國兩大網路產業公司網易及京東即將回歸香港第二上市，根據消息人士透露，網易將搶在下週二至週五（6 月 2 日至 5 日）公開募資，較初步計劃的 6 月 11 日提早約一周。同時集資金額也較之前傳聞的 10 億至 20 億美元進一步增加至 20 億至 30 億美元間。

資料來源: investing.com, 網易股價日線圖

至於京東則是初步敲定，暫時計劃在 6 月 8 日至 11 日公開募資。若依照上述時間表，投資人認購網易未抽中的資金仍有時間再參與認購京東。

雖然近期港股走勢起伏不定，但新經濟類股的表現仍優於大盤，券商預期網易及京東認購情況會相當踴躍，3 家中國散戶常用的券商已預留逾千億港元的融資額度備戰。

網易為中國遊戲業龍頭之一，業界流傳網易 CEO 丁磊曾指出，全球有一萬家上市企業，只有 100 家企業在過去的 20 年裡，每年的資本報酬率都超過 20%。而在中國只有兩家，一家是貴州茅台，另一家就是網易。

網易在香港上市的主要承銷商為瑞士信貸、摩根大通和中金公司。

業界分析指出，在美國針對外國企業審核機制緊縮的影響下，中概股回歸中國市場，有機會取得較好的估值及加強股票流動性。此外在多個地區上市也可帶來更多元融資管道與更強的風險防禦能力，之前阿里巴巴成功回歸香港上市也印證這一點。