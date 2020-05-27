港交所李小加：香港仍會是亞洲金融中心 決策不受政治影響

香港證券交易所 (0388-HK) 行政總裁週三 (27 日) 表示，即使香港在與新冠病毒疫情和政治動盪的考驗下，仍將繼續發揮做為亞洲金融中心的領導地位，各界應保持信心 。

港交所週三 (27 日) 宣布與 MSCI 合作，將推出 MSCI 亞洲及新興市場股票指數期貨及期權合約。李小加表示，此一合作商談已久，最終「花開結果」，公布的時機並沒有政治考量。

MSCI 主席兼行政總裁 Henry Fernandez 表示，此一合作在 4、5 個月前就在洽商，純屬商業交易，不希望過度解讀。此外，他也相信，香港將仍是重要的國際金融中心。

李小加指出，全球正面臨挑戰，特別是中美兩國關係日趨緊張，愈需要一個市場從中發揮橋樑、聯絡及翻譯的角色，使雙方問題得以轉換及解決，香港便最能發揮「穩定器」及「翻譯器」作用的市場。

港交所正面臨著可能比 2019 年更加動盪的一年，去年的政治動盪拖累了交易，使收入增長接近停滯。而在李小加多年的遊說，與近兩年美中政治局勢日趨緊張之下，中國巨頭向香港移動的家數上升。

上週五，港股創下一年來的最大跌幅，原因是投資者對北京計畫訂定「港版國安法」感到懷疑，並引發週末的抗議行動。

李小加說，他沒有任何具體的政治考量，因為它們來來去去。

李小加表示，他無法控制政治，港交所只有商業倡議，這是增強香港全球競爭力的核心，也將維持不變。