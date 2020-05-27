Nissan傳刪減3000億日圓成本 股價上揚

日產汽車 (7201-JP) 傳出將進行年間 3000 億日圓規模的成本削減。在新冠肺炎 (COVID-19) 疫情影響下，日產的業績不斷惡化，擬藉由處分機器設備及減少管銷費用等手段，來實施進一步的成本削減，以期改善公司收益。

在這項消息傳出後，日產汽車股價在週三 (27 日) 早盤大漲逾 3%。當天在台北時間早上 9 點 25 分時，每股暫報 406 日圓，較上個交易日上揚 3.1% 或 12.2 日圓。

日產汽車股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

日產在週四 (28 日) 將公布 2019 年度 (2019 年 4 月至 2020 年 3 月) 的全年財報，預估該公司將出現相隔 11 年的虧損。而銷售台數也較前年度減少 13% 至 479 萬輛。

根據《日本經濟新聞》週二 (26 日) 報導，日產在美國擁有 2 座汽車組裝廠，其中位於密西西比州生產轎車的主力工廠，在 3 條產線當中，有 1 條產線將被刪減。根據調查公司說法，日產在美國的生產能力，每年可達到約 110 萬輛。在 1 條產線被刪減後，於美國當地的生產能力也將減少約 1 成。

日產 2019 年度在美國的汽車生產台數約為 69 萬輛，較前年度減少 15%。因此在美國的生產據點也成了多餘設備。

還有日產也考慮關閉在西班牙巴塞隆納的汽車組裝廠，將藉由相關作為來實施公司重組。日產整體的汽車生產能力，也將從過去的每年 700 萬輛大幅減少 2 成，降至每年 540 萬輛水準。