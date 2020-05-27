馬克宏宣布80億歐元汽車業救助方案 兩大車廠承諾重點移回法國

法國總統馬克宏 (Emmanuel Macron) 週二 (26 日) 宣布，法國政府將推動 80 億歐元汽車工業紓困計畫，其中有 10 億歐元的補助款，是鼓勵民眾購買電動汽車，每人可獲最高 7000 歐元的補助。

法國政府推出計畫之際，各大公司正準備裁員數千人。為了回應此次救助行動，法國兩家主要的汽車生產商雷諾和 PSA 集團，均承諾會將生產重點移回法國。

馬克宏表示，法國需要一個激勵性的目標，讓國家在未來 5 年內，將電動車及油電混合車的年產能提高到 100 萬輛，並成為歐洲最大的清潔能源車的生產國。

受疫情打擊，法國汽車銷量暴跌 80%，為了幫助經銷商銷售因疫情滯銷的 40 萬輛新車，法國政府也將提供民眾 3000 歐元獎金，將現有汽車升級成污染較低的汽車，這適用於約 75% 的法國家庭。

馬克宏說：「我們的民眾應該購買更多汽車，尤其是新能源車。這不是兩年、五年、十年內要做的，而是現在。」

總統的聲明凸顯了汽車行業在法國經濟中發揮的關鍵作用，以及其受到冠狀病毒疫情的打擊程度。

法國財政部長 Bruno Le Maire 近幾週已承諾補助 3 大產業，包括為旅遊業撥款 180 億歐元，同時還預計補助航空業。