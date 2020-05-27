4月份中國工業獲利情況大改善 衰退幅度縮小至4.3%

週三 (27 日) 中國統計局公布 1 至 4 月中國規模以上工業企業實現利潤人民幣 1.26 兆元，年減 27.4%，衰退幅度比 1 至 3 月縮小 9.3 個百分點。4 月份，規模以上工業企業實現利潤人民幣 4781.4 億元，年減 4.3%，跌幅比 3 月份縮小 30.6 個百分點。

資料來源: 中國統計局

1 至 4 月份，規模以上工業企業中，國營企業實現利潤達人民幣 3046.3 億元，年減 46%；股份制企業實現利潤人民幣 9249.0 億元，年減 26.6%；外商及港澳台企業實現利潤人民幣 3121.3 億元，年減 28.8%。

1 至 4 月份，41 個工業類別中，有 5 個產業獲利出現年增，36 個產業呈現衰退。5 大產業中以煙草製品業、農副食品加工業，及計算機、通訊和其他電子設備製造業利潤成長較高，分別達 23%、20% 及 15%。

而黑色金屬冶煉和壓延加工業、石油和天然氣開採業及汽車製造業獲利衰退幅度較大，分別下跌 60%、56% 及 52%。

此外，1 至 4 月份，中國規模以上工業企業營收達人民幣 28.31 兆元，年減 9.9%；營業成本人民幣 24.04 兆元，年減 9.1%；營利率達 4.45%，較去年同期下滑 1.07 個百分點。

中國統計局表示，隨著中國政府各項防疫政策逐步落實，各產業陸續復工復產，且工業企業產銷有加速情況，使得企業獲利明顯改善，4 月份，工業企業利潤跌幅已大幅縮小。但整體而言，1 至 4 月份累計跌幅仍高，使得今年工業企業獲利形勢不樂觀。

不過 4 月份已有八成企業獲利出現改善，41 個類別的產業中，已有 33 個獲利比 3 月份加速或是衰退縮小，特別是汽車、專用設備、電氣機械、電子等產業改善最明顯。