傳中國將同意開放8國客運包機 獨排美國

週四 (28 日) 外媒報導指出，根據消息人士透露，中國計劃同意開放 8 個國家的客運包機航班，包括日本、韓國、新加坡、德國、英國、義大利、法國和瑞士，重要國家中唯獨排除美國，該報導指出這和近期中美兩國緊張局勢增溫有關。

中國民航局副局長李健指出，中國民航局將保持對境外移入有效控制的前提下考慮適當增加航班，6 月起航班上限將增至 407 班，但他認為實際執行數量受航線因素影響恐不到 407 班。

目前中國對外的航班政策是執行「五個一」，該政策是基於 3 月 12 日新冠肺炎疫情在國際的情況較嚴峻而制定，即一國一個航空公司一周一條航線一個航班。之前該計劃最大的運量是 134 個航班，而在 6 月份開始進一步放寬。此外，香港國際機場將於 6 月起恢復轉機服務

上週五 (22 日) 美國政府指控中國阻撓美國的航空公司恢復往來中國的航班，並要求四家中國航空公司向美國政府提交航班時刻表。

(圖片: AFP)

另一方面，週三 (27 日) 中國財政部、民航局聯合發布通知決定，在防疫期間，中國政府將對中外航空運輸企業予以資金上的援助，此舉是為舒緩新冠肺炎疫情對民航業造成的影響，同時穩定和提升國際航空貨運能力，保障全球產業鏈、供應鏈暢通運轉。

中國政府針對中外航空公司補貼包含客機內裝改成貨機的費用、飛航里程等。

