李澤鉅：希望國家安全法幫助香港恢復穩定

香港商界大亨李嘉誠的長子李澤鉅表示，希望北京政府提出的國家安全法，將幫助香港走出長達數個月的社會動盪。

55 歲的李澤鉅很少對政治問題發表言論，但他週二 (26 日) 在通過長實集團代表發送的電子郵件中表示，香港目前處於政治紛亂和經商環境充滿不確定性的氛圍中，他希望相關草案能夠穩定香港，並幫助社會和經濟活動恢復正常運作。

中國上週宣布將在香港基本法附件三中列入國家安全相關法律，引發了一些香港居民的抗議，並且有出現進一步動盪的風險；香港規模 3630 億美元的經濟本已在衰退中掙扎，新冠疫情又帶來了第二波衝擊，從零售到旅遊諸多行業大幅滑坡。

港版國家安全法草案預計將在 5 月 28 日的中國全國人大會議閉幕前審議通過，有關新立法的細節尚未明確，引發商界和律師的警示，但中國希望讓香港相信，在新的國家安全立法之下香港仍將保持司法獨立。

李澤鉅是率先對近期政治事態發展發表觀點的香港富豪之一。在去年持續的政治動盪期間，91 歲的李嘉誠呼籲政府對年輕人「網開一面」，同時呼籲親民主的活動人士體諒大局，這些言論遭到中央政法委員會通過社交媒體抨擊，稱「網開一面」的言辭是縱容犯罪。

李澤鉅於 2018 年接掌父親李嘉誠的商業帝國，目前擔任長和、長實集團和長江基建集團的主席，同時李澤鉅也是政協委員。

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