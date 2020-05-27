惠譽調降阿根廷評級至有限度違約

惠譽週二 (26 日) 將阿根廷評級下調至「有限度違約」(restricted default, RD)，原因是上週五他們未能在期限內償付 5 億美元利息。

不過，阿根廷債券週二 (26 日) 價格卻上揚，因為市場對於與債權人達成重組協議轉為樂觀。

阿根廷及其債權人正在談判，以在原本已往後延的 6 月 2 日截止日期前達成協議，避免阿根廷陷入混亂的違約狀態，這可能引發多年的法律糾紛。市場預期，重組 650 億美元債務協議有望幾天內達成。

惠譽在週二 (26 日) 發布聲明表示，將阿根廷的長期外幣發行人評級 C 降至 RD 。標普全球上週也表示，已將 4 支阿根廷美元計價債券的評級從 CC 下調至違約。

阿根廷未能在 5 月 22 日到期的寬限期內，支付 3 筆主權債券的利息，並造成惠譽下調評級。惠譽表示，「阿根廷債券符合惠譽對違約事件的定義。」

惠譽也提及重組談判正在進行，並表示，儘管有關達成交易的前景仍存在不確定性，但各方已表明全面重組的最新進展。一旦達成協議，並且阿根廷與債權人的關係正常化，那將有必要提高該國的主權評級。

惠譽表示，這些債券在目前進行的債務重組談判完成前，將保持在違約級。

阿根廷目前承受近 50% 通膨，在疫情發生前，經濟就已陷入萎縮。政府表示，阿根廷需要 400 億美元的債務減免，以回到可持續增長的道路上，官員們已經與債券持有人進行了兩個月的談判。