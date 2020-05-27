經濟重啟提振 美5月消費者信心指數意外回升

美國經濟諮商會 (Conference Board) 週二 (26 日) 公布美國 5 月份消費者信心指數，從 4 月修正後的 85.7 意外上升至 86.6，儘管低於市場共識預期 87.5，仍顯示美國經濟正逐漸走出新冠疫情陰霾。

諮商會主任 Lynn Franco 在聲明中指出，隨著經濟逐步開放，市場情緒獲得改善，提振短期前景期望，消費者信心結束連兩個月跌勢。

截至週二，美國 50 州陸續宣布重新開放經濟。

Franco 補充說：「儘管消費者信心的跌幅已暫時停止，但消費者對財務前景依然擔憂，經濟復甦之路的不平衡和潛在的第二波感染潮，仍舊讓消費者籠罩在不確定的風險中。」

隨著美國經濟重新開放，市場歡興鼓舞，紐約證交所大廳再度開放，美股週二上漲。

標普 500 指數週二盤中突破 3,000 點大關，是 3 月初以來首見，道瓊工業指數自 3 月 10 日以來，首次突破 25,000 點心理關口。

美國剛結束的陣亡軍人紀念日的 3 天連假，國內各地出遊人潮回籠，更讓市場看好經濟有望重回正軌。

同時潛在疫苗研發再度傳出捷報，樂觀消息亦提振股市情緒。

生技公司 Novavax 於週一 (25 日) 表示，新冠病毒候選疫苗「NVX-CoV2373」已展開第一階段臨床試驗，初步實驗結果將在 7 月揭曉。根據 Fundstrat 的統計，目前共有 10 種疫苗接受臨床評估，另有 114 種疫苗在臨床前評估階段。