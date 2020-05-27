〈台股盤後〉防疫、觀光股坐翹翹板 大盤小漲17.45點站上萬一

美國股市昨四大指數齊揚，帶動指數今 (27) 日開高，不過受獲利了結賣壓制衡，大盤一度翻黑，盤面上防疫概念股與觀光族群變成翹翹板兩端，防疫股重挫，觀光股受惠解封題材多檔漲停，加權指數終場小漲 17.45 點、收在 11014.66 點，第五度闖關萬一關卡成功，成交量微幅量縮至 1562.36 億元。

台股開盤為 11023.93 點，盤中最高 11069.72 點，最低 10972.25 點，八大類股漲跌幅：泥窯股跌 0.5%、食品股跌 0.05%、塑化股跌 0.52%、紡織股漲 0.95%、機電股漲 0.26%、造紙股漲 0.33%、營建股漲 0.85%、金融股漲 0.37%。

蘋概三王今天漲跌互見，台積電、鴻海分別小漲 0.33%、0.66%，但是股王大立光卻表現疲弱，下跌超過 1%、達 1.14%，收在 3880 元，一口氣失守 10 日線、5 日線。其餘不少電子、傳產權值股也多呈現震盪休息，包括：中華電、遠傳、日月光投控、聯電、廣達、和泰車、亞泥、台塑化、台塑等都休兵小跌。

具防疫概念的生技醫療股因為漲多殺聲隆隆，亞諾法、國光生、寶齡富錦、易威全都重摔跌停，雃博、合世也跌逾 9%，中化生、台耀、順藥、高端疫苗、台康生技都下挫超過 8%，整體上市櫃生技醫療股一片慘綠。

不過交通部針對解封，將推動國旅大補貼，激勵觀光股強勢表態，遠雄來、華園、夏都、新天地、寶得利、紅馬 - KY、易飛網、天蔥、老爺知、海灣、大略 - KY、五福、燦星旅、劍湖山全面噴出漲停。

整體來說，明天將進行摩台結算，又有港版國安法審議的干擾，使得即使美股全面收高，台股還是觀望震盪，市場追高意願不足，台股雖然收在萬一關卡之上，但是收十字線，主要上檔將面臨半年線反壓，且短線仍需觀察美中貿易戰疑慮再起、週五 MSCI 調降權重生效等議題，預期近期走勢難脫整理格局。