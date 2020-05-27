長榮航順利完成董事改選 看下半年仍具不確定性

長榮航 (2618-TW) 今 (27) 日召開股東常會並完成董事改選， 9 席董事名單均順利當選；長榮航總經理孫嘉明對下半年展望表示，新冠肺炎疫情雖有舒緩，一切還是很不確定，只能盡所有力量努力，儘管營收無可避免會下降 但調配貨艙、調控成本，努力應對降低疫情對公司的影響，應不至於造成太嚴重虧損。

長榮航今日董事改選的提名 9 席董事名單均順利當選，包括長榮海運兩席代表林寶水和張國華，長榮國際兩席代表柯麗卿和戴錦銓，而原張榮發慈善基金會則由長榮物流取代，並提名兩席代表孫嘉明和廖至維，均以大房大哥張國華人馬為主；另三席獨立董事為簡又新、許順雄和吳宗寶。

長榮航董事長林寶水說明，疫情爆發後，由於各國紛紛採取鎖國，長榮航根據旅客訂位狀況和海外國人回台需求，維持小部分航班，同時積極撙節成本，並充分運用現有貨機、發揮所有客機腹艙載貨甚至將客艙改裝載貨等。

林寶水也表示，無法回答小股東詢問的疫情何時舒緩問題，現在最重要的是，先想如何保護公司的員工和資產。

林寶水強調，正在爭取兩岸航線上，貨機航權可採用客機經營，藉以增加貨運收入。

孫嘉明進一步說明，疫情發生後客運業績遭受斷崖式衝擊，因此，正積極提高貨機的飛行時效，並積極管控成本，包括協調供應商調整合約價格和付款條件等。

對於被小股東問及勞資問題，孫嘉明回應，疫情以來勞資雙方更互相了解大家都是公司的一份子，共同思考為公司一起打拚而非僅顧及自身的福利。

另外，代表大房老三的委任律師吳祝春親自出席，並多次發言質疑經營團隊，將大房兄弟的經營權之爭戰線延伸至此，但會場還算平和。