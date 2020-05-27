〈景氣燈號〉4月對策信號分數再減1分 續亮黃藍燈

國發會今 (27) 日公布 4 月景氣對策信號綜合判斷分數為 19 分，與上月相比減少 1 分，燈號續呈景氣轉向的黃藍燈，景氣領先、同時指標也持續下跌，顯示景氣仍受新冠肺炎 (COVID-19) 疫情干擾。

國發會表示，4 月景氣對策信號的 9 項構成項目中，其中，機械及電機設備進口值由黃藍燈轉呈紅燈，分數增加 3 分，工業生產指數由黃紅燈轉呈綠燈、製造業銷售量指數由綠燈轉呈黃藍燈，分數則各減少 1 分，批發、零售及餐飲業營業額由綠燈轉呈藍燈，分數減少 2 分；其餘 5 項燈號不變。

國發會進一步指出，受疫情擴散影響，各國採取必要措施控制疫情，衝擊批發、零售及餐飲營業額下滑，衰退幅度最大，但隨著國內疫情趨緩，預期 5 月下旬零售及餐飲業等服務業表現將逐步改善，消費也可望回溫，製造業則因遠距應用產品需求增加，有助支持電子零組件業生產指數成長。

展望未來，國發會表示，國際疫情仍具不確定性，預期消費、投資及生產活動短時間內仍無法回復到疫前水準，加上美中貿易戰等，仍牽動國內景氣變化，政府將推動振興措施，並加速推動投資台灣三大方案、提升公共建設執行率等，力拚經濟動能增加、就業市場穩定。