〈泰博股東會〉不畏疫情 血糖機訂單不減反增 兩年後產量倍增

血糖暨額溫槍廠泰博 (4736-TW) 今 (27) 日舉辦股東會，董事長陳朝旺表示，去年血糖機業務已落底，原預期新冠疫情爆發後，血糖、血壓機訂單會減少，不過公司因長期耕耘遠端相關醫材產品，訂單不減反增，且後續血糖機出貨量將再放大，預期近 2 年產量可望翻倍成長。

陳朝旺指出，公司研發遠距醫療產品時間超過 10 年，受惠疫情遠端醫材受到重視，相關產品銷售成長幅度，較往年更顯著。

泰博血糖機全球市占率約 5%、台灣市佔率達 30-40%，陳朝旺認為，隨著遠端需求增加，除自有品牌持續拓展外，也陸續加入代工客戶，目前已有 2、3 家全球性客戶正在洽談代工合約，預期產量、營收貢獻都可望再放大。

泰博受惠疫情帶動額溫槍需求暴增，陳朝旺說，自 4 月開始，台灣額溫槍市場已經滿足，目前出貨已回至疫情前、每月約 2-3 萬支。

陳朝旺表示，美國、歐洲陸續經濟解封，並效法台灣防疫措施，預期額溫槍需求量將再次爆發，不過面臨中國削價競爭並不畏懼，他認為，雖然中國產品價格低，但品質也備受質疑，而公司則以高品質、合理的價格銷售，儘管會與客戶間有陣痛期，但仍對公司營運是正面幫助。