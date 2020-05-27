【群益投顧】指數開高走低來回震盪，但早盤再創波段新高11069 點，續攻半年線11105點趨勢未變

一、盤勢分析

各國重啟經濟加上新冠肺炎疫苗有新進展，美股開盤大漲尾盤收斂，晶片製造商和大型科技公司漲幅回吐。美股四大指數收高，道瓊大漲 530 點並站上 3 月初以來新高，美國政府考慮對中國官員、企業和金融機構實施限制交易、凍結資產等制裁。亞洲各國股市則漲跌互現幅度不大，台股高盤開出後即遭壓回，之後多在平盤上整理，防疫相關股幾乎全面大回檔，盤中強勢電子股如健策、原相、M31 等，華邦電、優群漲停，傳產股上揚強勢者有亞德客、直得、上銀等工具機族群，一起帶動指數站上 11000 點。收盤上漲 17 點，漲幅 1.16%，收在 11014 點，成交量降為 1562 億元。

二、盤勢預估

本月以來三度站回 11000 點附近的年線，且盤中創反彈以來最高點 11069 點，大盤雖攻上年線但仍有待消化上檔賣壓，月線已緩步上升至 10870 點，支撐越來越高，有助化解防疫股大回檔之賣壓，今日各族群互有強弱，續往 11105 點半年線上攻之趨勢不變。

金像電 (2368-TW) 繼昨日漲停後早盤又出現大漲，4 月 EPS 達 0.39 元，月增 21%、年增 375%，稅後淨利率約 9.35% 優於第一季，前 4 月 EPS 達 1.13 元大幅超越 2019 年 EPS0.24 元，基地台基頻模組用板訂單加持為主要原因，營運展望佳。今日股價高檔雖遭壓回，但量能衝出市場當日最高量，後勢仍待觀察。

健策 (3653-TW) 第一季淨利歸屬母公司業主 2 億 5848 萬元，EPS2.14 元，4 月營收 6 億 1918 萬元，較上月減少 5.30%，較 108 年同月增加 57.83%。累計 109 年 1-4 月營收 22 億 9072 萬元，較 108 年同期增加 37.64%。股價連拉三紅棒持續大漲。

力致 (3483-TW)4 月營收 5 億 6414 萬元，較上月增加 27.28%，較 108 年同月增加 68.55%。累計 109 年 1-4 月營收 14 億 6425 萬元，較 108 年同期增加 10.66%。第一季淨利歸屬母公司業主 522 萬元，EPS0.09 元。股價連二紅後遭高檔壓回留上影線。

優群 (3217-TW)2019 年營收 21.93 億元、稅後淨利 4.39 億元、每股盈餘 5.34 元，皆創歷史新高。4 月營收 2 億 5896 萬元，較上月增加 4.41%，較 108 年同月增加 79.54%。1-4 月營收 7 億 3240 萬元，較 108 年同期增加 30.81%。受益於筆電 DDR 產品、M.2、Type-C 等產品成長，2Q 營運續強。股價漲停創新高。

三、強勢股

電子：

華邦電 (2344-TW)、健策 (3653-TW)、原相 (3227-TW)、優群 (3217-TW)、力旺 (3529-TW)

非電：

亞德客 - KY(1590-TW)、直得 (1597-TW)、台灣高鐵 (2633-TW)、儒鴻 (1476-TW)、喬山 (1736-TW)。

本文係研究員對大盤之看法，僅供參考，不做進出依據