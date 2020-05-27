台股靠內資撐盤驚守萬一關卡 三大法人買超14億元

美股四大指數周二齊揚，激勵台股今 (27) 日開高，但盤中獲利了結賣壓出籠，一度翻黑，不過，靠著台積電穩盤帶動多頭氣勢，終場指數小漲 17 點，收在 11014 點，驚險守住萬一關卡，外資今日縮手，三大法人合計買超 14.37 億元。

台股開高拉回，早盤一度漲逾 70 點，來到 11069.72 點波段高點，但盤中漲幅收斂、一度翻黑，隨後在平盤附近震盪，終場收在 11014.66 點，上漲 17.45 點或 0.16%，成交值縮減至 1562.36 億元。

統計三大法人買賣超情況，外資繼昨日大買 141 億元後，今日縮手僅小買 3.36 億元，投信買超 9.45 億元，自營商買超 1.59 億元，三大法人合計買超 14.37‬ 億元。

大型電子股今天熄火，蘋概三王漲跌互見，權王台積電小漲 0.34%，來到 296.5 元；鴻海上漲 0.67%，收在 75.3 元；大立光則下跌 1.15%，收在 3880 元。

八大類股中，表現最為強勢屬紡織族群，儒鴻上漲近 3%、聚陽漲逾 1%；塑化族群相對弱勢，台塑四寶皆在盤下震盪；其他傳產權值股中華電、遠傳、日月光投控、聯電、廣達等皆休兵小跌。

台灣 6 月 7 日後將大規模解封，振興券及安心旅遊等刺激消費措施也箭在弦上，觀光股今日持續獲買盤青睞，遠雄來、夏都、華園皆亮燈漲停，易飛網、天蔥、老爺知、五福、燦星旅、劍湖山等多檔也全面噴出漲停。