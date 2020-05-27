〈陸股盤後〉半導體弱勢不減 創業板指下挫近2%

由於週三 (27 日)、週四 (28 日) 兩日中國政協與人大將一一閉幕，而兩會期間對於產業政策方針均在預期之內，沒有太多意外的發展，加上「港版國安法」通過在即，市場均在等待美國會做出何種回應，觀望氣氛使得週三 (27 日) A 股開低震盪走低，電子類股回檔幅度最大，導致今年以來表現最為強勢的創業板指跌幅最高。

盤面上，乳業、家用輕工類股逆勢上漲，而氮化鎵、半導體、生技、虛擬貨幣等類股跌幅較重。

雖然中國政協沒有立法權，但在「十三五」收官的最後一年仍積極對中國政府提出施政方針建議，如在交通運輸、節能減碳、資本市場改革、智慧工廠、公共衛生、對外開放、文化教育、產業發展、新舊基礎設施建設等領域上均提出重要建言。

資料來源: 東方財富網，創業板指走勢日線圖

截至收盤，上證綜指收報 2836.8 點，跌幅 0.34%；深證成指收報 10682.7 點，跌幅 1.23%；創業板指收報 2071.47 點，跌幅 1.96%。今 (27) 日滬深兩市成交金額達人民幣 5732 億元，日增 8%。

北向資金進出方面，今 (27) 日北向資金共買超人民幣 26.52 億元，其中，滬股通買超人民幣 26.34 億元，深股通買超人民幣 0.18 億元。

產業消息

券商指出在生活品質提升之下，室內裝潢需求上升，看好相關產業鏈後勢發展，利多帶動家用輕工概念股大漲，大亞聖象、志邦家居、豐林集團、惠達衛浴、金牌廚櫃等紛紛漲停。

由於今年 2 月以來乳業出現衰退，中國人大針對此現象提出包含收購、減稅、鼓勵生產乳酪等建議，帶動乳業概念股勁揚，新乳業、科迪乳業、三元股份應聲漲停、天潤乳業大漲 6.2%、莊園牧場大漲 4.9%。

半導體類股自上周四開始出現連三黑，雖然昨 (26) 日出現反彈，但今天又後繼無力出現回檔，當中有研新材、晶晨股份、斯達半導均大跌 4.9%、芯原微則大跌 4.7%。

法人觀點

中信建投表示，近期上證跌破月線支撐後開始進入縮量整理，短期續跌機會上升，但暫時還不到邁向熊市的跡象，指數暫時以區間震盪為主。未來上證若出現反彈需要留意成交量能，量能是否可有效放大決定反彈的幅度。短期上上證 2850 點附近壓力較大，短線投機客在指數反彈至附近價位時可擇機減碼。

此外有分析指出，近期大盤量能保持偏低水準，反映出投資人對中國經濟復甦、海外疫情控制及美中關係存有較高的不確定性。雖然從估值角度來看，有很多類股處於偏低位置，是很好的投資機會，但短期負面的氛圍影響仍在，因此指數走勢仍將以震盪為主。