〈陸股盤後〉國家隊穩金融 上證逆勢收高

週四 (28 日) A 股以平盤開出後走勢出現兩極，上證表現相對較強，市場認為國家隊在人大閉幕時拉抬金融等權值股力抗賣壓，不過科技類股延續近期回檔的趨勢表現疲弱，拖累創業板指出現較大跌幅。

盤面上，白酒、稀土、證券類股漲勢較強，是帶動上證收紅的主因，而電子類股再度走跌，其中光罩類股跌幅較重，此外乳業、食品加工在前一日大漲後也出現回檔。

資料來源: 東方財富網, 上證指數日線走勢

截至收盤，上證指數收盤小漲 0.33%，收報 2846.22 點；深證成指下跌 0.27%，收報 10653.49 點；創業板指下跌 0.8%，收報 2054.96 點，週四 (28 日) 滬深兩市成交金額達人民幣 5783 億元，較前一個交易日小幅上升人民幣 50 億元，仍屬於量縮格局。

北向資金進出方面，今 (28) 日北向資金共買超人民幣 28.18 億元，其中，滬股通買超人民幣 25.7 億元，深股通買超人民幣 2.48 億元。

產業消息

金融類股力抗跌勢，支撐市場人氣，當中以保險類股最為強勢，太保上漲 2.9%、新保上揚 2.1%、中國人壽上揚 1.5%、平保上漲 1.2%。中國四大公股行庫收高，工商銀行上漲 1%、建設銀行、農業銀行均上揚 0.9%，中國銀行上漲 0.6%。此外證券類股全數收紅。

孟晚舟被加拿大法院裁定有罪，且符合「雙重犯罪」的引渡標準。此外，日媒報導指出，日本政府將修改針對採購通訊設備的規定，6 月起將禁止與官方有關的 96 個法人團體使用中國通訊產品，包含華為和中興在內。兩大利空導致相關概念股下挫，中興通訊下跌 1.9%、信息發展跌停，芯瑞達重挫 95、順絡電子大跌 5.3%。

法人觀點

海通證券認為，考慮到外圍因素，短期內投資人應保持謹慎，但不用太過悲觀。雖然市場量縮，但仍是有投資機會，消費領域及國產替代為主的科技股能夠有效因應疫情後的經濟復甦與美中貿易摩擦所造成的影響。

另有分析指出在美國對「港版國安法」作出回應前，市場都不會有較大的動作。不過從人民幣匯率表現來看，本周資金有明顯的外移潮，人民幣不斷挑戰新低價位，似乎有向 7.2 大關挺進的意圖。以資本市場角度而言，人民幣貶值對股市並不有利。