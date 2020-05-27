海運U轉在望+空運需求熱 台驊樂看有爆發性成長

國際貨物承攬業者台驊 (2636-TW) 今 (27) 日召開股東常會，台驊董事長顏益財表示，隨著歐美陸續解封，企業開始階段性復工，目前歐美產品庫存吃緊，預期第二季末回補需求將增溫，加上歐美年節消費庫存也將開始鋪貨，海運市場可迎來 U 型反彈復甦，而空運需求也持續熱絡，看好整體營運將擺脫第一季的低潮「有爆發性成長」，下半年不看淡。

顏益財說明，進入第二季後，即便 4 月中國工廠完全復工且正常生產，但由於新冠肺炎在歐美國家蔓延，導致國際海運市場需求較 3 月下滑，船而近來隨著歐美各國陸續解封、廠商回補庫存，再加上下半年鋪貨需求將至，預料海運市場可望迎來 U 型反彈，第二季較第一季樂觀，而海運訂艙需求將可逐月增長。

空運方面，因航班大減造成空運艙位短缺，4-5 月歐美長程線運價相較去年同期翻漲 4 倍以上，突破歷史新高紀錄，並帶動旗下各子公司空運事業部業務成長均創下新高。

隨著歐美疫情緩和，顏益財指出，5 月中下旬起空運市場一般貨急單訂艙開始湧現，預期 5 月底前醫療物資仍是主要空運運輸產品，而 6 月起，空運主要運輸產品將轉為一般貨，原空運運送的貨物因運價過高和艙位短缺而暫緩出貨的貨物，將集中在 6-7 月陸續出貨，使空運訂艙需求仍可延續。

內貿物流方面，自 3 月中下旬起，中國地區疫情解封後出現報復性消費需求，隨著中國進口業務需求持續增加。台驊已於上海、香港、蘇州、廣東和昆山等重要城市建置物流倉，內陸運輸網絡覆蓋中國一、二、三級近 400 個城市，看好將逐步受惠。