力積電延攬愛普前總座顧峻 發展整合型晶片平台

力晶集團旗下晶圓代工廠力積電今 (27) 日宣布，延聘愛普 (6531-TW) 前總經理顧峻擔任記憶體事業群共同總經理，從 6 月 1 日起出任，並將力積電技術長張守仁擢升為副總經理，展現力積電全力推進記憶體與邏輯晶圓代工技術，發展系統整合型晶片平台的企圖心，以因應未來 5G 與 IoT 系統應用需求。

力積電董事長黃崇仁表示，力積電是全球唯一擁有 DRAM、NAND/NOR Flash 等記憶體與邏輯製程技術的晶圓代工廠，顧峻擁有 25 年處理器、DRAM 的設計研發經驗，將可帶領公司發展記憶體與系統晶片整合技術，與代工客戶共同開發新產品技術平台；而擢升張守仁擔任副總，則是賦予先進製程平台及尖端元件技術整合的研發重任。

顧峻擁有美國耶魯大學應用物理碩士學位，曾任職於美商英特爾、Cypress 工程部門，2011 年出任愛普科技總經理至今，將於 6 月起加入力積電，發揮其在 DRAM 與系統晶片整合運作的產品架構定義經驗，為力積電記憶體業務開拓更多應用領域。

黃崇仁指出，隨著 5G 通訊帶動 AI、IoT 等新應用風潮，公司已推出的 AIM 技術平台透過整合記憶體及運算單元的系統化晶片製造技術，將逐步發展儲存及運算一體，及記憶體晶圓、邏輯晶圓堆疊等全新技術方向，除透過自力研發外，也會積極與其他晶圓代工同業及國內外 IC 設計廠商共同合作，為客戶提供更高效能、更低功耗的新產品代工服務。

力積電今日召開股東會，通過申請停止股票公開發行案，進行母公司力晶減資轉換力積電股票作業，待換股完成後，再申請公發，預計今年第 4 季完成上興櫃相關事宜，明年申請上市，加速重返資本市場腳步。