節能家電減徵貨物稅上路近一年 退稅金額近20億元

為鼓勵民眾選購節能家電，財政部去年 6 月 15 日實施指定家電貨物稅減徵，每台最高可減徵 2000 元貨物稅，根據賦稅署統計，截至 4 月底為止已核定 115 萬台，退稅金額近 20 億元。

購買節能家電減徵貨物稅，從 2019 年 6 月 15 日開始直到 2021 年 6 月 14 日結束，實施近一年來已有 118 萬台節能家電申請退稅，目前已經核定 115 萬台、退稅金額共 19.73 億元。

中區國稅局表示，儘管今年初爆發新冠肺炎疫情，但仍不減民眾購買節能家電意願，平均每月約有 10 萬台節能家電申請貨物稅減徵，其中又以冷暖氣機為最大宗，共有 70 萬台申請核准、退稅金額共 12.82 億元，其次則是電冰箱共有 33 萬台申請、退稅金額共 5.56 億元，除濕機申請件數約 14 萬台、退稅金額共 1.3 億元。

受疫情影響，選擇線上申請退稅的比重也跟著攀升，根據中區國稅局統計，去年使用線上申請節能家電退稅比重約 12%，而今年受疫情升溫影響，截至 4 月底透過線上申請比重已經提高至 18%。

中區國稅局提醒，自去年 6 月 15 日到明 (2021) 年 6 月 14 日止，只要購買經濟部核定能源效率第 1 級、第 2 級的電冰箱、冷暖氣機與除濕機，可在購買次日起 6 個月內提出申請退稅。

中區國稅局指出，個人可透過已註冊的健保卡或自然人憑證；營利事業則可使用工商憑證、組織或團體憑證以讀卡機登入財政部稅務入口網，線上登錄申請資料就能完成申請。