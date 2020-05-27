興富發金山凱悅飯店今動工 擬2022年底開幕

營建業集團包括興富發 (2542-TW)、鄉林 (5531-TW)、皇鼎 (5533-TW)、亞昕 (5213-TW) 等都在擴大飯店事業版圖，建商興富發在北、中、南打造五星級飯店，其中「金山凱悅飯店」今 (27) 日動土，預計 2022 年年底開幕。

興富發總裁鄭欽天今天指出，相較宜蘭礁溪、新北市烏來、台北市北投以及新北市金山等 4 個北台灣溫泉熱區，發現金山地價最便宜，加上擁有新北市最漂亮的海岸線，因此選擇在此投入 15 億元打造溫泉飯店。

興富發集團投資的「金山凱悅飯店」基地在新北市金山區環金路上，基地約 3024.02 坪，預計興建地上 11 層、地下 1 層的溫泉飯店，未來將規劃 188 間溫泉套房，每晚房價落在 4500-5500 元。

「金山凱悅飯店」還將在飯店旁興建一棟複合式的溫泉會館，為地上 9 層、地下 2 層，將規劃 21 間計時泡湯、大眾湯池、宴會廳，以及會議室、婚禮教堂等。

鄭欽天今天在「金山凱悅飯店」動土現場表示，過去旅客到金山多數是「過客」，沒有久待與停留一晚的誘因，在飯店蓋好後，便能增加旅客在金山停留一晚的理由。

目前為新冠肺炎疫情全球擴散的同時，在此時投入飯店事業是否會有疑慮，鄭欽天表示，疫情已逐步趨緩，加上興建時間將近 2 年，相信在開幕的時間點，疫情應該得到有效控制，相當看好那個時間點國旅帶來的商機。

新北市市長侯友宜指出，金山是新北市海岸線皇冠上最亮眼的一顆珍珠，而且也已經在金山地區推動「城鎮之心」的建設計畫，未來不要重振擁有 300 年歷史的金山觀光。

興富發在去年完成高雄悦誠廣場跨入百貨流通業，接下來也將進入北台灣百貨市場，將分別在新北市金山、台南及高雄等地開設飯店營運，跨出營建業大步。