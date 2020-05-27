Papa John's 5月銷售大增33.5% 連2個月漲幅創新高

美國披薩連鎖店 Papa John's (PZZA-US) 於週三 (27 日) 表示，預估 5 月份北美同店銷售將增長 33.5%，全球的同店銷售則增長 7%，顯示即使新冠肺炎 (COVID-19) 疫情對於餐飲業者造成重創，Papa John's 的銷售表現卻是逆勢成長。

Papa John's 股價於週三 (27 日) 台北時間晚上 10 時許，下跌 2.37%，報每股 72.41 美元，該公司股價上週站上了 52 週的高點每股 84 美元；自今年以來，Papa John's 股價已上漲了 17.5%，遠優於 S&P 500 指數的下跌 7.4%。

Papa John's 股價日 k 線圖

Papa John's CEO Rob Lynch 於新聞稿中表示，在 5 月份，該公司的銷售創下了連續兩個月的大幅增長。4 月份時，Papa John's 於北美的同店銷售增長率為 26.9%，於全球的同店銷售增長率則為 1.4%。

Papa John's 表示，儘管新冠疫情導致營運不確定性增加，但該公司仍將保持公開透明，並於 Q2 結束之前，持續提供每個月的銷售數據。

受惠於 Papa John's 外送及外帶的營運模式，使該公司營運不僅未受到居家隔離措施的衝擊，反而呈現強勁成長的態勢。在疫情期間，Papa John's 僅關閉了位於學校及體育場內的非傳統店面，其他於北美的店面則維持開放營業的狀態。

在本月稍早，Papa John's 公佈了今年 Q1 的財報，營收報 4.099 億美元，低於市場預估值，但每股盈餘則報 0.41 美元，優於市場預估值，Q1 於北美的同店銷售增長 5.3%。

Papa John's 的競爭者達美樂披薩 (DPZ-US)，於第二季前 2 個月的北美同店銷售增長率為 14%，全球同店銷售增長率則為 1%。達美樂股價自今年以來，已上漲了 22%。

分析師表示，相較於其他餐飲業者，外送披薩連鎖店 Papa John's 及達美樂，更有能力挺過疫情的衝擊。