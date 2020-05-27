HBO Max串流服務週三正式上線 訂閱價每月14.99美元

僅管全球疫情趨緩，但在各國尚未完全解除封鎖的情況下，串流媒體需求依然強勁，AT&T(T-US) 旗下華納媒體 (WarnerMedia) 週三 (27 日) 正式推出最新 HBO Max 串流媒體服務，希望搶搭這波防疫追劇潮，跟進 Netflix、迪士尼和亞馬遜的發展模式。

華納自週三 (27 日) 起以每月 14.99 美元價格提供無廣告的 HBO Max 串流服務，定價較 Disney+ 和 Netflix 等其他競爭對手還要更高，兩者分別為每月 6.99 美元和 12.99 美元。

即將在 10 月 1 日上任的 AT&T 新執行長暨華納媒體執行長 John Stankey 表示：「我們認為長期發展趨勢將同時受訂閱和廣告支撐，如果我們要思考消費者的喜好，那麼他們一定希望能具有選擇性。」華納早在去年 10 月就宣布將推出無廣告的串流服務，不過，該部門今日未同步釋出有廣告的訂閱資訊。

美國現有的 HBO 訂閱戶不需要採取任何措施就可以享受這項新服務，因華納同時和蘋果 (Apple)、特許通訊 (Charter Communications)、Hulu、谷歌 (Google) 和 YouTube TV 在內等發行商重新調整協議。

不過，康卡斯特 (Comcast)、亞馬遜 (Amazon) 和 Roku 等平台的 HBO 訂閱用戶就沒那麼幸運，這些平台目前尚未和華納達成新協議。

針對上述用戶和其他未來的新客戶，華納提供直接向公司訂閱的優惠活動，部分 AT＆T 客戶也能參與這項活動。華納表示，希望 HBO Max 全球用戶數能夠在 2025 年前達到約 8000 萬人。

除了 HBO 節目外，HBO Max 還將提供華納媒體旗下所有產品組合的節目和電影，包含華納兄弟電影、TBS 和 TNT 節目，以及芝麻街 (Sesame Street) 和六人行 (Friends) 等。

截至台北時間週三 (27 日) 晚間 22 時許，AT&T(T-US) 股價上漲 3.44%，暫報每股 31.90 美元。